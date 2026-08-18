Comunicato Stampa: Acquistare Windows 10 Risparmiando. Le Migliori Offerte

Ansa 18 agosto 2026 a

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Dopo la fine del supporto, comprare Windows 10 resta sensato in alcune situazioni precise. La prima è quella dei PC con hardware non compatibile con Windows 11, che non soddisfano i requisiti come TPM 2.0, Secure Boot o CPU recenti: su queste macchine una licenza Windows 10 originale permette di avere un sistema attivo e in regola. La seconda riguarda chi utilizza software gestionali o periferiche legacy che funzionano in modo affidabile solo su Windows 10. La terza sono le macchine secondarie o dedicate a compiti specifici, dove la continuità operativa conta più della versione più recente.

C'è poi l'uso oggi più interessante: acquistare Windows 10 a prezzo scontato come trampolino economico verso Windows 11, sfruttando l'aggiornamento gratuito ancora disponibile. Lo approfondiamo più avanti.

La fine del supporto significa che le nuove vulnerabilità non vengono più corrette con il consueto ciclo mensile. Per gestire la transizione, Microsoft ha reso disponibile il programma ESU (Extended Security Updates) anche per gli utenti privati. Per i privati dell'area UE/SEE l'adesione è gratuita e prolunga gli aggiornamenti di sicurezza fino al 13 ottobre 2026, mentre le aziende possono estendere il supporto a pagamento fino a un massimo di tre anni. L'ESU richiede Windows 10 nella versione 22H2 con gli aggiornamenti recenti installati. È una rete di sicurezza temporanea, pensata per dare tempo alla migrazione.

Sul sito ufficiale Microsoft, Windows 10 Home viene venduto a circa 145€, mentre la versione Pro arriva a 259€. Prezzi che molti considerano elevati, soprattutto per un sistema operativo ormai maturo. La buona notizia è che sul mercato esistono alternative valide e legali a un costo molto inferiore: perché pagare oltre 100€ quando si può ottenere lo stesso prodotto, originale e attivabile, a una frazione del prezzo?

Esistono diversi siti affidabili dove acquistare licenze Windows 10 a prezzi vantaggiosi. Molti shop online, però, vendono licenze di dubbia provenienza, prodotti contraffatti o ottenuti con metodi illegali, e non offrono metodi di pagamento protetti come PayPal e Klarna. Il rischio è di esporsi a minacce online o di perdere sia il denaro sia la licenza acquistata.

Per evitare queste situazioni, verificate sempre la reputazione dello store. Facendo alcune ricerche, ad esempio, abbiamo trovato due shop spesso citati da siti web internazionali autorevoli:

Su questi shop potrete anche

Acquistare una licenza Windows 10 da un rivenditore terzo può far risparmiare parecchio, ma la sicurezza deve restare la priorità. Il rischio di truffe, licenze contraffatte o chiavi già utilizzate è reale, ecco perché è fondamentale saper valutare un venditore affidabile.

Per prima cosa, controllate le recensioni degli utenti: molti feedback positivi, dettagliati e recenti sono un buon segnale, mentre commenti generici o sospettosamente simili tra loro possono essere falsi. Verificate poi la presenza di una garanzia sulla licenza, con rimborso o sostituzione se la chiave non funziona, e di un'assistenza clienti raggiungibile, possibilmente in italiano. Infine, usate metodi di pagamento sicuri come PayPal o carte virtuali, evitate le offerte troppo belle per essere vere (una licenza Pro a un euro nasconde quasi sempre un problema) e acquistate solo da store riconosciuti con politiche di protezione dell'acquirente.

Windows 10 Home è la versione più comune, adatta alla maggior parte degli utenti. Include tutte le funzionalità essenziali per l'uso domestico: il browser Microsoft Edge, la sicurezza tramite Windows Defender e l'accesso al Microsoft Store. Non supporta funzioni avanzate come la crittografia BitLocker o il Desktop remoto, ma per chi usa il PC per navigare, guardare film, giocare e lavorare in smart working è più che sufficiente. È anche la versione più economica e la più facile da trovare a prezzo scontato.

Aquistare una

Esistono infine versioni meno comuni come Windows 10 Enterprise, destinata alle grandi aziende, ed Education, pensata per scuole e università con licenze a prezzi ridotti per studenti e insegnanti.

Ecco l'aspetto che rende ancora molto conveniente acquistare Windows 10. Poiché l'aggiornamento gratuito a Windows 11 è tuttora attivo, comprare una licenza Windows 10 originale a prezzo scontato e poi aggiornare è il modo più economico per ottenere Windows 11 autentico e attivato. Il meccanismo è semplice: acquistate e attivate Windows 10, e se il PC rispetta i requisiti di Windows 11 procedete con l'aggiornamento gratuito tramite Windows Update, mantenendo l'attivazione. Il passaggio è diretto da Windows 10 Home a Windows 11 Home e da Windows 10 Pro a Windows 11 Pro. In pratica, una spesa contenuta vi porta a un Windows 11 perfettamente in regola.

Hai comprato la tua licenza? Bene! Ora devi installare il sistema operativo sul tuo PC. Il metodo più semplice è creare una chiavetta USB avviabile con lo strumento ufficiale di Microsoft, il

Ecco come fare:

Questo processo crea un'unità USB pronta all'uso. Ti basterà inserirla nel PC, riavviare il sistema ed entrare nel BIOS per selezionare l'avvio da USB. Da lì, l'installazione sarà guidata passo per passo.

Al termine dell'installazione vi verrà chiesto di inserire la chiave prodotto: inseritela nel campo richiesto e l'attivazione sarà completata. Se avete già installato Windows e volete cambiare licenza, andate in Impostazioni, Aggiornamento e sicurezza, Attivazione, quindi Cambia codice Product Key. Incollate la chiave e confermate. Assicuratevi che la licenza sia compatibile con la versione installata: una chiave Home non funziona su una versione Pro e viceversa.

Un accorgimento poco noto è acquistare licenze digitali: non includono supporto fisico, ma sono completamente legali e più economiche, con il codice ricevuto via email. Il Black Friday e il Cyber Monday sono i momenti migliori per acquistare a prezzi ridotti, con promozioni lampo su molti store specializzati. Tenete d'occhio anche il periodo Back to School, tra agosto e settembre.

Con il supporto di Windows 10 ormai concluso, la scelta va inquadrata così: se il PC è compatibile con Windows 11 e lo usate per lavoro o attività sensibili, l'aggiornamento è la strada consigliata, e partire da una licenza Windows 10 scontata resta il modo più economico per arrivarci. Se invece l'hardware non è compatibile, Windows 10 con licenza originale, affiancato dall'ESU dove possibile, permette di continuare a usare il PC durante la transizione. Windows 10 resta inoltre più leggero su macchine datate. La decisione dipende dal vostro hardware e dal vostro utilizzo.

Una licenza OEM può essere riutilizzata su un altro PC? No, le licenze OEM sono legate alla scheda madre del primo dispositivo su cui vengono attivate.

Potreste incorrere in limitazioni, notifiche di sistema e persino blocchi, oltre al rischio che Microsoft disattivi la licenza.

Le licenze originali sono perpetue, quindi a tempo indeterminato.

Il supporto ordinario è terminato il 14 ottobre 2025. Gli aggiornamenti di sicurezza proseguono solo tramite ESU, gratuito per i privati UE/SEE fino al 13 ottobre 2026.

Sì, se l'hardware è compatibile l'aggiornamento è gratuito e mantiene l'attivazione della licenza.

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