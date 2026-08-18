Comunicato Stampa: Acquistare una key Windows 10 Pro: funzionalità, prezzo e offerte

Ansa 18 agosto 2026 a

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L'acquisto di una key Windows 10 Pro vi garantisce il pieno utilizzo delle funzioni professionali di questo sistema operativo Microsoft. Il 14 ottobre 2025 l'azienda ha terminato il supporto ordinario a Windows 10, che non riceve più aggiornamenti di sicurezza gratuiti nella modalità tradizionale, ma il sistema continua a funzionare e resta ancora oggi molto diffuso. In questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere su Windows 10 Pro nel 2026: quando conviene ancora acquistarlo, quanto costa e come sfruttarlo per ottenere Windows 11.

Prima di tutto una precisazione importante. La fine del supporto non significa che Windows 10 smetta di funzionare: il PC si avvia e lavora come prima. Significa però che le nuove vulnerabilità non vengono più corrette con il consueto ciclo mensile. Per gestire la transizione, Microsoft ha reso disponibile il programma ESU (Extended Security Updates) anche per gli utenti privati: nell'area UE/SEE l'adesione è gratuita e prolunga gli aggiornamenti di sicurezza fino al 13 ottobre 2026, previa versione 22H2 del sistema. Acquistare Windows 10 Pro oggi ha quindi senso in casi precisi: PC con hardware non compatibile con Windows 11, software gestionali legacy, macchine secondarie, o come tappa economica verso Windows 11, come vedremo.

Se siete curiosi di sapere

Continuate con la lettura per scoprire come acquistare e

Se volete risparmiare, potete

L'azienda propone un catalogo vastissimo, all'interno di un e-commerce facile da usare e protetto dalle migliori tecnologie di sicurezza. Qui, ogni acquisto è protetto dalla garanzia soddisfatti o rimborsati, mentre il supporto tecnico è sempre disponibile per qualsiasi dubbio o problema, a titolo gratuito e in lingua italiana.

L'elevata qualità del servizio è comprovata non solo dal rating medio di Eccellente ottenuto su Trustpilot, ma soprattutto dalla certificazione rilasciata da TrustedShops. Questo ente certificatore valuta e classifica gli e-commerce di tutta Europa, adottando i severi parametri definiti dall'UE, in termini di protezione dati, gestione controversie e customer care. Grazie a questa certificazione, gli utenti possono beneficiare di un'ulteriore garanzia, con rimborso fino a 2.500 euro per ogni acquisto. Per fugare qualsiasi dubbio, Mr Key Shop è stato consigliato anche HTML nella sua guida a come

Ma cosa potete trovare su Mr Key Shop? Oltre ad

Che vogliate solo

Per utilizzare Windows 10 Pro in modo efficace, è importante assicurarsi che il vostro sistema soddisfi determinati requisiti hardware e software. Prima di tutto, è necessario disporre di un processore con una velocità di almeno 1 GHz, compatibile con l'architettura a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64). Inoltre, il sistema deve avere almeno 2 GB di RAM per la versione a 64 bit o 1 GB di RAM per quella a 32 bit. È essenziale anche uno spazio di archiviazione minimo di 20 GB per il sistema operativo a 64 bit o 16 GB per quello a 32 bit. Per quanto riguarda la scheda grafica, deve supportare DirectX 9 o versioni successive con il driver WDDM 1.0. Infine, il display dovrebbe avere una risoluzione minima di 800x600.

Ottenere una product key di Windows 10 Pro vi garantisce l'accesso illimitato a tutte le funzioni di questo sistema operativo. Si tratta di un programma commerciale, pertanto non è possibile ottenere

Le funzionalità sono molteplici. Una delle principali è la sicurezza avanzata: include BitLocker, che permette di crittografare l'intero disco per proteggere i dati sensibili, e Windows Defender Antivirus, che offre protezione in tempo reale contro le minacce malware. La gestione dei dispositivi è un'altra caratteristica fondamentale: grazie a strumenti come la gestione dei criteri di gruppo, è possibile configurare facilmente le impostazioni di sicurezza per tutti i dispositivi aziendali. Windows 10 Pro supporta inoltre il Desktop remoto, consentendo di connettersi e controllare il proprio PC da qualsiasi luogo, e l'Accesso assegnato, che permette di configurare i dispositivi in modo che eseguano solo un'applicazione specifica, utile per i chioschi o gli ambienti condivisi. Infine, Windows Update for Business consente di gestire e distribuire gli aggiornamenti in modo più efficiente.

Una licenza di Windows 10 Pro offre vantaggi significativi rispetto alla controparte Home, tra cui una sicurezza potenziata grazie a BitLocker per la crittografia dei dati e a Windows Defender Antivirus. Include funzionalità avanzate come il Desktop remoto e la gestione dei criteri di gruppo, ideali per l'ambiente aziendale. Inoltre, consente una gestione più efficiente degli aggiornamenti tramite Windows Update for Business e supporta l'Accesso assegnato, permettendo una configurazione personalizzata dei dispositivi. Queste caratteristiche rendono Windows 10 Pro la scelta migliore per professionisti e aziende che necessitano di maggiore controllo e sicurezza.

Ma c'è di più: ottenendo un product key di

Scaricare Windows 10 Pro e installarlo richiede pochi, semplici passaggi:

Per attivare Windows 10 Pro con un Product key, aprite il menu Start e selezionate "Impostazioni". Successivamente, andate su "Aggiornamento e sicurezza" e selezionate "Attivazione" nel menu a sinistra. Cliccate su "Cambia codice Product Key", inserite il Product Key di Windows 10 Pro e cliccate su "Avanti". Infine, seguite le istruzioni a schermo per completare l'attivazione.

Se decidete di acquistare Windows 10 Pro da Mr Key Shop, riceverete via mail tutto quello che vi occorre: link di download ufficiale, istruzioni passo passo per il setup e il vostro product key.

La differenza principale tra Windows 10 Pro e Home risiede nelle funzionalità avanzate offerte dalla versione Pro. Windows 10 Pro include BitLocker per la crittografia dei dati, il Desktop remoto per l'accesso da remoto, e la gestione dei criteri di gruppo per configurazioni avanzate. Inoltre, supporta Windows Update for Business per un controllo più efficiente degli aggiornamenti. Queste caratteristiche rendono Windows 10 Pro più adatto per un uso professionale e aziendale rispetto alla versione Home.

Se vi trovate una licenza attiva di Windows 10 Home ma volete ottenere tutte le funzionalità avanzate della controparte Pro, l'unica soluzione legale è acquistare un nuovo product key. Nonostante il costo sia inferiore rispetto alla licenza della versione full, il prezzo ufficiale potrebbe scoraggiare gli utenti dall'acquisto.

Anche in questo caso, però, è possibile rivolgersi a Mr Key Shop, poiché il catalogo include la licenza per effettuare l'

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