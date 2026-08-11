Comunicato Stampa: Come acquistare Windows 11 al prezzo più basso (ma legale)

Ansa 11 agosto 2026 a

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Vuoi acquistare Windows 11 per aggiornare il tuo PC? Da quando, il 14 ottobre 2025, Microsoft ha terminato il supporto a Windows 10, milioni di utenti si stanno spostando sul nuovo sistema operativo. La domanda più comune è sempre la stessa:

Prima di parlare di cifre, un chiarimento che spiega gran parte della confusione. A differenza di altri prodotti Microsoft, Windows 11 non viene venduto come un singolo prodotto con un prezzo fisso e uno store unico: il costo dipende dall'edizione (Home o Pro) e, soprattutto, dal tipo di licenza. È proprio questo che spiega perché online si trovano prezzi che vanno da poche decine di euro fino a oltre 250 euro. Capire queste differenze è il primo passo per risparmiare senza sbagliare acquisto.

Se devi acquistare una nuova licenza, il costo dipende dalla versione:

Questi prezzi possono variare a seconda del rivenditore e delle promozioni. I rivenditori digitali autorizzati propongono però le stesse licenze originali a una frazione del prezzo di listino. Se invece hai già una licenza attiva di Windows 10, il passaggio a Windows 11 è gratuito, come spieghiamo più avanti.

Il fattore che incide di più sul prezzo è la natura della licenza. Conoscere le differenze aiuta a scegliere in modo consapevole:

Diffidare invece delle offerte con prezzi irrealistici e senza alcuna informazione sul tipo di licenza: un prezzo troppo basso è spesso indice di una licenza di scarsa qualità o di dubbia provenienza.

Sebbene esistano offerte che propongono licenze di Windows 11 a prezzi estremamente bassi (anche sotto i 10€), è fondamentale verificare la

Quando si sceglie tra

Ecco un

Scegli Windows 11 Home se usi il PC per attività personali, studio, intrattenimento o gaming, non hai bisogno di funzionalità aziendali avanzate e vuoi risparmiare senza rinunciare a un sistema moderno e completo.

Scegli Windows 11 Pro se sei un professionista, un freelance o gestisci una rete aziendale, hai bisogno di maggiore sicurezza, controllo e strumenti IT, o utilizzi spesso funzionalità come Desktop Remoto, BitLocker o Hyper-V.

Se sei alla ricerca di un modo conveniente per acquistare Windows 11, ti consiglio di dare un'occhiata a due negozi online affidabili:

Per fare alcuni esempi, potete

Sia su Keycense che su Mr Key Shop la

Per installare Windows 11, Microsoft ha imposto requisiti hardware più restrittivi rispetto a quelli di Windows 10. Ecco le specifiche

Per un'esperienza ottimale sono consigliati almeno 8 GB di RAM, un SSD come disco principale e un processore recente. Il TPM 2.0 è un microchip che gestisce la sicurezza a livello hardware: con Windows 11 è diventato obbligatorio, insieme al Secure Boot, per impedire l'avvio di software non autorizzato durante il boot.

Microsoft ha rilasciato uno strumento ufficiale chiamato

In caso di incompatibilità, lo strumento indica cosa manca. Spesso si tratta solo di attivare il TPM o il Secure Boot nel BIOS, mentre in altri casi può servire aggiornare componenti come CPU o scheda madre. È uno strumento indispensabile prima di tentare l'aggiornamento, perché consente anche agli utenti meno esperti di decidere in modo informato.

Installare e attivare il nuovo sistema operativo di Microsoft è molto semplice. Potete scegliere di utilizzare Windows Update o l'assistente di installazione Windows 11: entrambi vi aiuteranno a capire se il vostro computer rispetta i requisiti minimi richiesti da Microsoft e necessari per l'aggiornamento e vi guideranno in tutte le fasi dell'installazione e dell'attivazione. Durante la procedura vi verrà richiesto di

Qui potrai scegliere la versione di Windows 11 da installare e accettare i termini del servizio, procedendo con un'installazione pulita o mantenendo tutti i dati presenti sul dispositivo.

Sì, Windows 11 è gratuito per chi possiede una licenza originale di Windows 10. Se il PC è compatibile, riceverai una notifica tramite Windows Update per aggiornare senza costi, senza abbonamenti né licenze extra. Con la fine del supporto a Windows 10, questo aggiornamento gratuito è oggi la strada più conveniente per passare al nuovo sistema, a patto che l'hardware rispetti i requisiti. Per i nuovi dispositivi, o per chi non possiede una versione precedente attivata, sarà invece necessario acquistare una licenza.

Acquistare una licenza digitale è una procedura

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