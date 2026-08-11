Comunicato Stampa: Andrea Stancato pubblica “Ordine, Restituzione, Successo”: libro su leadership, persone e risultati

Ansa 11 agosto 2026 a

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Una riunione a Palermo, un tavolo di vetro, una slide piena di numeri: tasso di occupazione, ricavo medio per camera, fatturato lordo. Quando la proprietà finisce di illustrare i target della stagione successiva, il direttore della struttura risponde che non vuole essere misurato soltanto sul fatturato, perché l'unico indicatore che gli interessa ottimizzare è la soddisfazione dell'ospite. Segue un silenzio a metà tra il sorpreso e l'imbarazzato.

Da questa scena di vita vissuta parte "

La tesi centrale è netta. Le metriche di superficie producono comportamenti di superficie. Un albergo con l'ottanta per cento di occupazione può essere un albergo che sta fallendo lentamente, se gli ospiti escono con la stessa indifferenza con cui sono entrati; il fatturato lordo dice quanto denaro è transitato, non quanto valore è stato generato.

L'impianto proposto nel libro si articola in

Il libro si rivolge a chi guida persone, direttori, imprenditori, responsabili di reparto, professionisti dei servizi, e più in generale a chi lavora dentro un'organizzazione con la sensazione che si potrebbe fare meglio senza riuscire a spiegare perché.

L'autore è esplicito sul fatto che non proporrà ricette: nessuno schema motivazionale a sette punti, nessuna procedura da applicare meccanicamente, ma principi da elaborare, accompagnati da storie di persone e organizzazioni reali.

La chiusura è un percorso di quattro settimane di osservazione – sistema interno, relazioni, tempo, lungo termine – costruito attorno alla domanda che attraversa tutto il volume:

È una domanda che ha una storia personale precisa. Quindici anni fa, davanti alla diagnosi di leucemia fulminante del fratello,

Quell'esperienza avrebbe lasciato una traccia profonda nel suo modo di affrontare anche le responsabilità professionali: distinguere ciò che possiamo realmente governare da ciò che non dipende da noi e concentrare energia e azione sul primo insieme.

La distinzione tra ciò che è in nostro potere e ciò che non lo è, formulata da Epitteto e ripresa da Marco Aurelio, oggi riletta anche alla luce delle neuroscienze dello stress, diventa nel libro uno dei principi attraverso cui rileggere decisioni, responsabilità e gestione della complessità.

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Persone stanche, confuse o private progressivamente della propria autonomia possono continuare a produrre risultati nel breve periodo. La domanda posta dal libro è quanto quei risultati siano realmente sostenibili nel tempo.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

Dopo alcune esperienze professionali lontane dal settore alberghiero, nel 2003 ha iniziato il proprio percorso operativo in hotel come portiere di notte. Da lì è passato al ricevimento, alla responsabilità dei reparti e infine alla direzione, costruendo oltre vent'anni di esperienza nella gestione sul campo.

Oggi è General Manager di due strutture alberghiere in Sicilia e coordina organizzazioni che coinvolgono complessivamente quasi cento persone. È specializzato in revenue management, leadership, organizzazione aziendale e sviluppo delle persone e affianca alla direzione attività di consulenza e docenza sui temi trattati nel libro.

Nel febbraio 2020, in una struttura in Sicilia, quattro persone di un gruppo di trentotto anziani ospiti risultarono positive al Covid: fu il primo caso confermato nell'isola. Per non lasciare soli gli ospiti,

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