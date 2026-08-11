Comunicato Stampa: Acquistare una key Windows 11 Pro al miglior prezzo

Ansa 11 agosto 2026 a

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Se decidete di acquistare una key di Windows 11 Pro, avrete accesso a una versione moderna e più sicura che mai dell'iconico sistema operativo Microsoft. Il tema è diventato ancora più attuale da quando, il 14 ottobre 2025, Microsoft ha terminato il supporto a Windows 10: milioni di utenti stanno passando al nuovo sistema, e una chiave Windows 11 Pro originale è il modo giusto per farlo in regola. Ma come contenere i costi? Ecco tutto quello che dovete sapere per risparmiare sulla vostra product key.

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Lo scopo di questa guida è aiutarvi ad acquistare una

Chi cerca una chiave Windows 11 vuole in genere una sola cosa: attivare il sistema operativo in modo originale e legale, spendendo il meno possibile. La chiave Windows 11, chiamata anche product key o key, è il codice alfanumerico di 25 caratteri (nel formato XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) che serve ad attivare e verificare l'autenticità della copia installata. Senza una chiave valida, Windows 11 funziona con limitazioni e senza accesso completo alle personalizzazioni.

Esistono chiavi Windows 11 per le diverse edizioni: la chiave Windows 11 Home per l'uso domestico e la key Windows 11 Pro per professionisti e aziende. Chi deve attivare più computer può inoltre orientarsi sulle chiavi Windows 11 multidispositivo, che coprono più postazioni con un'unica licenza. In tutti i casi, il consiglio è di acquistare da rivenditori affidabili: una chiave ottenuta da fonti poco chiare può comportare problemi di attivazione o blocchi da parte di Microsoft. Vediamo quanto costa una chiave Windows 11 Pro e dove conviene comprarla.

Il Microsoft Store non è la vostra unica risorsa per comprare una licenza Windows 11 Pro. Infatti, potete affidarvi a

Lo store si distingue per un servizio sicuro e rapido, con garanzia soddisfatti o rimborsati e supporto tecnico gratuito e in italiano. L'affidabilità dell'azienda è dimostrata sia dal punteggio medio di Eccellente conseguito su TrustPilot, che dalla certificazione di qualità di Trusted Shops. Questo organo indipendente valuta e classifica gli e-commerce europei in base alle direttive UE, secondo rigidi criteri come la gestione delle controversie e il grado di protezione di dati e privacy. Tale certificazione comporta un'ulteriore garanzia per l'utente, con un rimborso di fino a 2.500 euro per transazione.

Il catalogo è ricco e variegato e consente di risparmiare fino al 70% rispetto ai listini ufficiali, pur garantendo sempre licenze e chiavi di attivazione originali e legittime. Oltre ad

Tra le altre offerte, il catalogo include

Il sistema di digital delivery di Mr Key Shop è il frutto della filosofia eco-friendly dell'azienda e garantisce agli utenti tutto ciò che occorre per godere subito degli acquisti tramite una sola mail di riepilogo. Qui, sarà possibile trovare i link di download, la chiave di attivazione e istruzioni passo-passo create dal team di Mr Key Shop per guidare l'utente, ad esempio per

Windows 11 Pro offre un'esperienza d'uso avanzata, adatta a professionisti e aziende di ogni dimensione. Tra le caratteristiche principali spiccano la maggiore sicurezza con BitLocker, che protegge i dati tramite crittografia, e Windows Information Protection, che salvaguarda le informazioni aziendali da accessi non autorizzati. La possibilità di creare desktop virtuali consente una migliore organizzazione del lavoro, gestendo più progetti contemporaneamente. Le funzionalità avanzate di gestione dei dispositivi, come il supporto per Azure Active Directory e Group Policy, offrono un controllo completo sull'infrastruttura IT. Il Remote Desktop permette di connettersi al proprio PC da qualsiasi luogo, migliorando flessibilità e produttività. Windows 11 Pro è quindi particolarmente indicato per manager, sviluppatori e team IT che necessitano di prestazioni, flessibilità e sicurezza elevate.

Per installare Windows 11 Pro, il PC deve soddisfare alcuni requisiti minimi. È necessaria una CPU a 64 bit con almeno 1 GHz e 2 o più core, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. La scheda grafica deve essere compatibile con DirectX 12 o successivo, con driver WDDM 2.0. Il display deve avere una risoluzione minima di 720p e una diagonale di almeno 9 pollici. Sono inoltre richiesti il firmware UEFI con Secure Boot e il supporto per TPM versione 2.0. Il TPM (Trusted Platform Module) è un componente cruciale per la sicurezza: protegge le chiavi crittografiche, le credenziali dell'utente e altri dati sensibili, assicurando che il sistema non sia stato manomesso.

Per scaricare Windows 11 Pro, Microsoft offre diversi metodi ufficiali: si può visitare il sito Microsoft e usare l'Assistente per l'installazione di Windows 11, oppure creare un supporto di installazione su chiavetta USB. Prima di iniziare, assicuratevi di avere un backup dei vostri dati, poi seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Gli utenti di Mr Key Shop, dopo aver acquistato una licenza ufficiale di Windows 11 Pro, ricevono il codice prodotto via email. Per attivare il sistema basta inserire il product key nella sezione Attivazione delle impostazioni di Windows: in pochi passi il sistema sarà attivato, con accesso a tutte le funzionalità premium in modo legale e sicuro.

Prima di iniziare con l'installazione di Windows 11 pro, assicuratevi di avere un backup dei vostri dati. Potete scaricare l'Assistente per l'installazione di Windows 11 dal sito ufficiale di Microsoft o creare un supporto di installazione su una chiavetta USB. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Dopo aver installato Windows 11 Pro, è necessario attivarlo per sbloccare tutte le funzionalità. Durante l'installazione, vi verrà chiesto di inserire il product key.

Se avete acquistato Windows 11 Pro da Mr Key Shop, riceverete il codice via e-mail. Inserite questo codice nella sezione "Attivazione" delle impostazioni di Windows. In pochi passi, il vostro sistema sarà attivato, garantendovi accesso a tutte le funzionalità premium in modo legale e sicuro.

Windows 11 Home è pensato per utenti domestici e offre tutte le funzionalità essenziali per l'uso quotidiano, come il nuovo design dell'interfaccia e l'integrazione con le app di Microsoft. Windows 11 Pro, invece, è progettato per le esigenze professionali: include strumenti avanzati di sicurezza, gestione dei dispositivi e supporto per la virtualizzazione, che lo rendono ideale per professionisti e piccole aziende che necessitano di maggiore controllo e protezione.

Windows 11 Enterprise è rivolto a grandi aziende con necessità di gestione e sicurezza su larga scala. Rispetto alla versione Pro, Enterprise offre funzionalità avanzate come la gestione centralizzata tramite Microsoft Endpoint Manager, Windows Autopilot per la configurazione dei dispositivi e una sicurezza potenziata con Microsoft Defender Advanced Threat Protection. Caratteristiche che la rendono ideale per organizzazioni che richiedono un controllo rigoroso e una protezione robusta dell'infrastruttura IT.

Passare da Windows 11 Home a Pro è facile e non richiede una nuova installazione. L'unico requisito è l'acquisto di una nuova chiave di attivazione. Andate nelle impostazioni del PC, selezionate Sistema e poi Attivazione, cliccate su Cambia codice prodotto e inserite la chiave acquistata da Mr Key Shop. Il sistema effettuerà l'upgrade automaticamente, mantenendo intatti i vostri dati e le impostazioni.

In definitiva, Mr Key Shop offre un modo vantaggioso, sicuro e legale per ottenere una chiave Windows 11 Pro a un prezzo accessibile, garantendo un'esperienza utente senza problemi.

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