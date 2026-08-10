Comunicato Stampa: Software CAD con licenza a vita: ZWCAD e Rhino 3D, le alternative all'abbonamento

Ansa 10 agosto 2026 a

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Negli ultimi anni il mondo della progettazione CAD ha vissuto un cambiamento profondo. I principali produttori di software hanno progressivamente abbandonato la licenza perpetua per passare al modello ad abbonamento, con canoni annuali che pesano sui bilanci di studi tecnici, liberi professionisti e piccole aziende. Non tutti, però, hanno seguito questa strada. Chi cerca una

In questa guida vediamo cosa sono, a chi convengono e quanto costano, mettendoli a confronto con il modello in abbonamento oggi dominante.

Il modello ad abbonamento ha un limite che molti professionisti conoscono bene: quando smetti di pagare, perdi l'accesso al software. Il canone annuale di un CAD professionale può superare i 2.000 euro, e su un orizzonte di tre, cinque o dieci anni la spesa complessiva diventa importante. Per un abbonamento AutoCAD Commercial, ad esempio, si superano i 2.600 euro annui a listino ufficiale.

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ZWCAD, sviluppato da ZWSOFT, è il software CAD professionale più solido tra quelli che offrono ancora la licenza perpetua. Non è un prodotto minore o sperimentale: conta oltre 25 anni di sviluppo, è usato da centinaia di migliaia di professionisti nel mondo ed è costruito esplicitamente per chi vuole lasciare AutoCAD senza rinunciare alla qualità.

Il suo punto di forza è la compatibilità nativa con il formato DWG, lo stesso di AutoCAD, letto e scritto senza conversioni intermedie. L'interfaccia, i comandi e gli alias sono familiari a chiunque provenga da altri software DWG, il che azzera di fatto la curva di apprendimento. ZWCAD copre l'intero ciclo di lavoro, dal disegno tecnico 2D alla modellazione 3D, con automazione tramite API LISP, VBA, ZRX e .NET.

È disponibile in due edizioni. ZWCAD Standard è pensato per chi lavora soprattutto sul disegno tecnico 2D, file DWG, annotazioni e tavole. ZWCAD Professional aggiunge la modellazione solida 3D, il supporto IFC per i flussi BIM e strumenti di design parametrico. Un aspetto centrale: la manutenzione annuale, che dà accesso agli aggiornamenti delle versioni future, è opzionale e non obbligatoria. Chi preferisce restare sulla versione acquistata può usarla indefinitamente, senza perdere l'accesso.

Sul piano economico il vantaggio è netto. ZWCAD Professional su Mr Key Shop costa 574,99€, meno di un terzo di un abbonamento AutoCAD Commercial annuale. Da quel momento in poi il software è tuo, senza canoni. Per chi usa il CAD ogni giorno, i conti si fanno da soli: il costo si ripaga rispetto all'abbonamento in meno di un anno, e dal secondo anno in poi il risparmio si accumula.

Rhinoceros, sviluppato da Robert McNeel & Associates, è uno strumento diverso e complementare a ZWCAD. Mentre ZWCAD eccelle nel disegno tecnico DWG, Rhino è il riferimento per la modellazione di forme libere, superfici NURBS complesse, design industriale, gioielleria e architettura organica. A differenza dei CAD parametrici basati su feature, Rhino lavora direttamente sulla geometria, offrendo una libertà di forma difficilmente replicabile altrove.

La versione attuale, Rhino 8, introduce strumenti rivisti per l'intero flusso di lavoro, dalla modellazione free-form alla stampa 3D, con novità come il comando ShrinkWrap per generare mesh sigillate da qualsiasi geometria. Il suo ecosistema di plugin è tra i più ricchi del settore, con Grasshopper integrato per la progettazione parametrica e centinaia di estensioni sviluppate dalla community, da V-Ray a Enscape.

Anche Rhino adotta la licenza perpetua: paghi una volta e il software resta tuo, senza scadenze né canoni ricorrenti. Un solo codice licenza vale sia per Windows sia per macOS, e le service release della versione acquistata sono incluse. Va precisato, per correttezza, che la licenza perpetua non comprende l'aggiornamento gratuito alle future major version: chi vorrà passare a una versione successiva potrà farlo acquistando un upgrade dedicato, comunque a costo unico e senza abbonamento.

Il listino ufficiale McNeel per la licenza commerciale a utente singolo è di 995 dollari. Su Mr Key Shop la licenza Rhino 8 Commercial a vita è disponibile a prezzo competitivo, con consegna digitale del codice e fattura.

La scelta non è tra un software migliore e uno peggiore, ma tra due strumenti pensati per lavori diversi. La domanda giusta non è quale CAD con licenza perpetua esista, ma quale abbia senso per il proprio flusso di lavoro.

ZWCAD è la risposta per chi produce tavole tecniche in formato DWG, ha bisogno di compatibilità con l'ecosistema Autodesk, vuole uscire dall'abbonamento e non richiede funzionalità BIM avanzate oltre alla gestione IFC integrata. È lo strumento ideale per studi di architettura, uffici tecnici, ingegneri civili e impiantisti.

Rhino è la risposta per chi lavora sulla forma libera, sulla superficie NURBS, sul design generativo con Grasshopper, o su progetti dove la libertà geometrica conta più della standardizzazione. È lo strumento d'elezione per designer industriali, progettisti di gioielli, architetti che esplorano superfici complesse e chi realizza modelli per la stampa 3D.

In molti casi i due software non competono ma si integrano nello stesso studio, coprendo esigenze diverse dello stesso progetto.

La licenza perpetua non è l'unica strada per abbassare i costi. Chi non vuole abbandonare i

Per acquistare licenze CAD a vita originali e garantite, Mr Key Shop è un rivenditore digitale affidabile, partner reseller ufficiale di ZWSOFT. Le licenze ZWCAD e Rhino disponibili sullo store sono autentiche, con attivazione regolare, consegna via email in pochi minuti, fattura e assistenza tecnica inclusa. Oltre alle soluzioni CAD, sullo store si trovano anche i sistemi operativi Windows, i pacchetti Microsoft Office, antivirus, VPN e software di backup.

Il vantaggio, in un mercato sempre più orientato all'abbonamento, resta lo stesso di sempre: pagare una volta, possedere il software e lavorare senza la scadenza dietro l'angolo. Per chi progetta ogni giorno, la licenza a vita non è nostalgia, ma una scelta economica e strategica ancora pienamente attuale.

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