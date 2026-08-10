Comunicato Stampa: Microsoft 365: Prezzi, Funzionalità e Versioni - Una Guida Completa

Ansa 10 agosto 2026 a

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Microsoft 365, precedentemente conosciuto come Office 365, è diventato uno strumento indispensabile per molti professionisti e organizzazioni in tutto il mondo. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le diverse versioni di Microsoft 365, analizzeremo le funzionalità chiave offerte e discuteremo dei prezzi associati a ciascun piano. Che tu sia un imprenditore, un freelance o un utente domestico, questa guida ti fornirà le informazioni necessarie per scegliere il piano

Se stai cercando un software affidabile per il lavoro o lo studio, capire le differenze tra

Scegliendo Office 2024, risparmi nel lungo termine e hai la certezza di un prodotto sempre disponibile e sicuro. Inoltre, è semplicissimo

Come abbiamo detto Microsoft 365 è una

Microsoft 365 è stato progettato per migliorare la produttività grazie alle innovative app di Office, ai servizi cloud intelligenti e alla sicurezza avanzata.

Ecco le versioni disponibili e i relativi prezzi degli abbonamenti Microsoft 365 per utenti singoli e famiglie:

Per quanto riguarda le offerte di Microsoft 365 nell'ambito business, attualmente corrispondono alle versioni di Office 365:

Eseguire il download di Microsoft 365 è un processo semplice e veloce, soprattutto se scegli di affidarti a

Segui le istruzioni ricevute via mail per accedere al tuo account Microsoft o crearne uno nuovo, se non ne possiedi già uno. Una volta effettuato l'accesso, inserisci la product key fornita da Mr Key Shop e procedi con il download delle applicazioni Microsoft 365 sul tuo dispositivo, scegliendo il sistema operativo desiderato (Windows, macOS, Android o iOS).

Durante l'installazione, segui le istruzioni a schermo per configurare le tue preferenze e completare il processo. Una volta installato Microsoft 365, avrai accesso a tutte le applicazioni e servizi inclusi nel tuo piano a seconda dell'abbonamento e altre funzionalità specifiche.

Grazie a Mr Key Shop, potrai godere di un'esperienza di acquisto e installazione rapida e senza intoppi, permettendoti di sfruttare al meglio tutte le potenzialità di Microsoft 365. Mr Key Shop è lo shop giusto dove acquistare

Per ottenere Microsoft 365 gratis e sfruttare al massimo la suite di produttività senza spendere un centesimo dovrai accedere al sito web di Microsoft 365 e creare un account Microsoft gratuito, se non ne possiedi già uno. Una volta effettuato l'accesso, potrai utilizzare le versioni web gratuite di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook.

Microsoft 365 Family è la soluzione perfetta per le famiglie che desiderano condividere un unico abbonamento e mantenere un'ottima connettività e produttività tra i membri. L'abbonamento comprende l'accesso a tutte le app di Microsoft 365, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e tanto altro, disponibili su piattaforme Web, Android, iOS,

Microsoft Family Safety è un'app di monitoraggio e controllo parentale inclusa nell'abbonamento Microsoft 365 Family, progettata per garantire un'esperienza digitale sicura per tutti i membri della famiglia. L'app permette ai genitori di monitorare l'attività online dei bambini, limitare il tempo di utilizzo dei dispositivi, filtrare i contenuti inappropriati e gestire le app e i giochi a cui i minori possono accedere. Inoltre, con la funzione di localizzazione, i genitori possono tenere traccia della posizione dei propri figli, assicurando un maggiore controllo e sicurezza. Microsoft Family Safety promuove l'equilibrio tra vita digitale e reale, aiutando le famiglie a instaurare abitudini tecnologiche sane e responsabili.

Microsoft 365 Business è un pacchetto completo e integrato pensato per le aziende che desiderano migliorare la collaborazione, l'efficienza e la sicurezza nel loro ambiente di lavoro. L'abbonamento comprende l'accesso a tutte le applicazioni di Microsoft 365, come

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