Comunicato Stampa: Innovazione: ad Avola arriva la biblioteca digitale

Ansa 31 luglio 2026 a

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(ANSA) - AVOLA (SIRACUSA) - Avola compie un salto innovativo verso il futuro della cultura, dimostrando ancora una volta l'impegno dell'amministrazione nel promuovere la diffusione del sapere in ogni sua forma. Affiancando alla sua storica biblioteca cittadina un nuovo e moderno servizio digitale accessibile a tutti, il Comune amplia i propri orizzonti dando un valore aggiunto ai libri cartacei. L'iniziativa, infatti, nasce con il preciso intento di integrare e supportare la biblioteca fisica territoriale, considerata il cuore pulsante della cultura locale, un luogo di aggregazione sociale e di conservazione della memoria storica. L'obiettivo primario è potenziare l'importanza del presidio tradizionale: la carta stampata e il fascino degli scaffali mantengono la loro centralità, mentre ai cittadini viene offerto uno strumento in più, flessibile e al passo con i tempi, per avvicinarsi alla lettura in contesti dinamici.

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