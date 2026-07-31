Comunicato Stampa: Costanza Fontani lancia il bestseller “Oltre Il Copione”

Ansa 31 luglio 2026 a

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Milano, 31.07.2026 – Molte persone costruiscono per anni un'immagine di sé fondata sulla performance, sul bisogno di approvazione e sul rispetto di modelli imparati nell'infanzia, senza rendersi conto di seguire un copione che non hanno scelto. Quando quei meccanismi smettono di funzionare, emerge spesso un senso di vuoto difficile da spiegare, anche in presenza di risultati concreti e di una vita apparentemente riuscita.

Esce oggi per

“Il mio libro parla di consapevolezza, valore personale, presenza di sé, forza interiore e leadership emotiva. È un percorso sincero dentro ciò che ha modellato il modo di agire, reagire, amare e scegliere: abitudini emotive, ruoli appresi, modalità di protezione che un tempo sono state d'aiuto, ma che oggi possono essere lasciate andare” spiega

Come afferma la stessa autrice, l'idea di scrivere questo libro è venuta dopo anni di lavoro come psicologa e coach, in cui ha visto quanto spesso le persone vivano intrappolate in dinamiche che non hanno scelto e che non riconoscono più. Strutture emotive e comportamentali nate molto tempo prima che, con il passare degli anni, diventano ruoli rigidi dai quali è difficile, ma non impossibile, uscire.

“Questo libro di

“Ho scelto Bruno Editore perché cercavo un partner capace di valorizzare non solo il mio libro, ma anche la visione che lo sostiene” conclude l'autrice. “Nello staff di

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