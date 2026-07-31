Comunicato Stampa: Business Book: cresce in Italia il fenomeno del libro d'autore per imprenditori e professionisti

Ansa 31 luglio 2026 a

a

a

Cresce in Italia il fenomeno del

Un tempo il libro firmato da un professionista era un'eccezione. Oggi è una prassi consolidata: consulenti, medici, avvocati, formatori, manager e imprenditori pubblicano il proprio metodo di lavoro per acquisire clienti, aumentare le tariffe e distinguersi dai concorrenti. La categoria ha ormai un nome preciso, Business Book, e regole editoriali proprie, diverse da quelle della narrativa e della saggistica culturale.

Il Business Book è un libro di posizionamento: condensa la storia professionale e il metodo di un esperto in un volume pensato per i suoi futuri clienti, non per il pubblico generalista delle librerie. Il risultato non si misura in copie vendute, ma in consulenze generate, inviti a convegni, presenza sui media e

La logica è documentata nell'analisi dedicata a

I dati del catalogo Bruno Editore, oltre

Gli usi concreti variano con la professione. Il medico pubblica per educare i pazienti e qualificare la propria specializzazione. L'avvocato e il notaio per spiegare in modo semplice materie percepite come complesse. Il consulente per mettere nero su bianco il proprio metodo e presentarsi alle aziende con una prova di competenza già stampata. L'imprenditore per raccontare la storia della propria azienda e aprire porte a partnership, interviste e tavoli istituzionali.

Secondo l'osservatorio della casa editrice, il punto di partenza è quasi sempre lo stesso: la distanza tra competenza reale e riconoscimento del mercato. Professionisti con dieci o quindici anni di esperienza continuano ad affidare la propria reputazione al solo passaparola, mentre concorrenti meno esperti ma più visibili conquistano i clienti migliori.

Il tema del volto e della reputazione personale come motore del fatturato è approfondito nell'analisi su

Tre fattori spingono la crescita della categoria. Il primo è la saturazione dei canali digitali: i contenuti social hanno vita media di poche ore, le recensioni si disperdono, mentre un libro resta. Il secondo è l'affollamento dei mercati professionali, che rende necessario un elemento di distinzione difficile da copiare: il posizionamento di un esperto racchiuso in 150 pagine non si replica. Il terzo è la maturità del modello editoriale dedicato, che ha reso il percorso accessibile anche a chi non ha mai scritto.

I numeri dell'editore confermano la traiettoria: oltre 1.300 autori pubblicati, una mailing list proprietaria di oltre 150.000 iscritti e più di 1.000.000 di follower sui canali social del fondatore, autore a sua volta di 37 bestseller sulla crescita personale e professionale.

Il percorso che ha industrializzato la categoria si chiama

L'elemento distintivo è contrattuale: Bruno Editore è l'

La credibilità internazionale completa il quadro: Bruno Editore ha portato in Italia la versione ebook di

I criteri con cui un professionista dovrebbe valutare un editore specializzato, dalla specializzazione del catalogo alla presenza di un lancio strutturato, sono descritti nella guida su

Il fenomeno non entra in concorrenza con la grande editoria. I grandi gruppi italiani presidiano narrativa e saggistica culturale con distribuzione capillare nelle librerie e cataloghi storici, e per quel tipo di opere restano il percorso naturale.

Per un libro di posizionamento professionale, però, i tempi e le condizioni dell'editoria tradizionale risultano poco compatibili con gli obiettivi dell'autore: la valutazione del manoscritto richiede da 6 a 18 mesi, la pubblicazione supera spesso i 12-24 mesi dalla firma, le royalty si attestano tra il 6% e il 12% del prezzo di copertina e, per gli autori del segmento professionale, le grandi case richiedono di norma l'impegno all'acquisto di copie, fino a 1.000 copie per circa 20.000 euro. Sul fronte opposto, il self-publishing offre velocità ma nessuna garanzia: su Amazon sono disponibili oltre 8.000.000 di libri e senza un lancio strutturato un titolo resta invisibile anche se ben scritto.

Tra i due estremi si è consolidato il circuito specializzato del Business Book, con l'editore che gestisce produzione, lancio e posizionamento. Il confronto completo tra i modelli è documentato nell'analisi sul

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore