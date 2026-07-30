Comunicato Stampa: Presentato il film di Rocco Cosentino “Il Coraggio di Cambiare”

Ansa 30 luglio 2026 a

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Il presidente della Sesta commissione del Consiglio Veneto, Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, il film diretto da Rocco Cosentino “Il Coraggio di Cambiare”, opera che affronta i temi del rispetto della figura femminile, dell'autostima, dell'inclusione e della disabilità, girato tra Veneto e Friuli, con il regista, una parte del cast e assieme al consigliere della provincia di Padova, Luigi Sabatino, a Luca Pierobon e Antonia Perozzo, sindaco e assessore del comune di Cittadella, a Valeria Lunardi, assessore del comune di Galzignano Terme, e a Cesare Giaretta, presidente di Aiutismo APS, associazione composta dai genitori di ragazzi con sindrome autistica, sede operativa a San Martino di Lupari e sede amministrativa a Cittadella, in provincia di Padova.

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