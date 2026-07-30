Comunicato Stampa: Flavio Baldan (M5S): “Caccia e sostenibilità, il Ddl 1552 e il vizio d'origine"

Ansa 30 luglio 2026 a

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Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Veneto, Flavio Baldan, ha illustrato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, i contenuti del disegno di legge n. 1552 della XIX legislatura, all'esame del Parlamento nazionale, volto alla riforma della legge quadro n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la dott.ssa Paola Peresin, Wildlife manager e autrice di un intervento sulla stampa intitolato “Caccia e sostenibilità. Il Ddl 1552 e il vizio d'origine”.

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