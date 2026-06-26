Comunicato Stampa: Come iscriversi a eCampus? Sempre più Richieste per la Telematica

Ansa 26 giugno 2026 a

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Come iscriversi a

Negli ultimi anni il numero di studenti che scelgono un'università telematica è cresciuto in modo significativo. La possibilità di conciliare studio, lavoro e vita privata, insieme alla qualità sempre più elevata dell'offerta formativa, sta spingendo migliaia di persone a valutare percorsi

Tra gli atenei più richiesti figura

Secondo gli operatori del settore, uno degli aspetti che gli studenti valutano maggiormente riguarda la possibilità di ricevere una consulenza personalizzata prima dell'immatricolazione. La scelta del corso di laurea, la verifica dei requisiti di accesso, l'eventuale riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) e la comprensione delle modalità didattiche rappresentano elementi sempre più determinanti nella fase decisionale.

Per questo motivo cresce l'interesse verso servizi di orientamento specializzati, in grado di accompagnare lo studente nella scelta del percorso più adatto alle proprie esigenze. Un'altro articolo utile da consultare è:

Proprio in questa direzione si inserisce la recente collaborazione tra

Attraverso questa partnership, il portale mette a disposizione un servizio gratuito di orientamento universitario dedicato agli studenti interessati a iscriversi ai corsi eCampus, offrendo supporto durante tutte le fasi dell'immatricolazione.

L'obiettivo è quello di semplificare il percorso di iscrizione e aiutare ogni candidato a individuare la soluzione più coerente con il proprio progetto accademico e professionale.

Oltre alle informazioni sui corsi di laurea eCampus disponibili, gli studenti possono ricevere assistenza nella valutazione dei crediti formativi già acquisiti, conoscere le opportunità offerte dai master universitari e ottenere chiarimenti sulle procedure amministrative.

Il servizio di orientamento eCampus si rivolge sia a chi desidera iniziare il proprio percorso universitario sia a chi intende riprendere gli studi dopo una precedente esperienza accademica.

Gli studenti interessati a iscriversi a eCampus possono consultare le pagine dedicate ai

L'obiettivo della collaborazione è offrire agli studenti un punto di riferimento qualificato per affrontare con maggiore consapevolezza la scelta del proprio percorso universitario, mettendo al centro orientamento, trasparenza e supporto durante tutte le fasi dell'iscrizione.

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