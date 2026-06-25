Comunicato Stampa: Il Ministro Matteo Salvini all'evento ANIASA

Ansa 25 giugno 2026 a

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Il Ministro Salvini ha sottolineato come: “le attività di noleggio veicoli costituiscono un asset fondamentale e strategico per lo sviluppo del nostro Paese e per la cosiddetta transizione ecologica e tecnologica.

Salvini ha poi espresso totale apertura del suo dicastero ad approfondire le istanze del settore, assicurando l'impegno del Governo a livello europeo: “non smetteremo di portare avanti questa battaglia di assoluto buonsenso su cui stiamo cercando di costruire una maggioranza diversa dalle ideologie del passato. Infatti la decarbonizzazione del comparto automotive non può e non deve prescindere da un approccio flessibile che tenga conto della sostenibilità sia ambientale, ma soprattutto dell'equilibrio economico e industriale dei soggetti interessati”.

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