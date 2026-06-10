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Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: GIOVEDI' 11/06 LA BANDA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA INSIEME ALLA GENDARMER

Ansa
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CIDIM: GIOVEDI' 11/06 LA BANDA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA INSIEME ALLA GENDARMERIA VATICANA

Un nuovo straordinario appuntamento promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica con Musica ai Musei, la consolidata rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Direzione dei Musei con i Musei del Papa. 

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI

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