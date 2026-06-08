Comunicato Stampa: The Jazz Sailor: Angelo Gregorio al New European Bauhaus Festival

Ansa 08 giugno 2026 a

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Bruxelles, giugno 2026. Il 9 giugno il

La selezione di The Jazz Sailor nel programma ufficiale del NEB Festival non è casuale. Il New European Bauhaus mette al centro della propria visione temi come sostenibilità, creatività, inclusione, qualità degli spazi di vita e appartenenza europea: temi con cui il progetto di Angelo Gregorio dialoga in modo naturale e profondo. Nato dall'incontro tra jazz, vela, mare, ricerca creativa e sensibilità ambientale, The Jazz Sailor porta sul palco del Festival un'identità mediterranea che si apre a una dimensione continentale, offrendo una risposta musicale e poetica alle domande che il NEB pone sul futuro dell'Europa.

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