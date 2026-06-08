Comunicato Stampa: Team CETU lancia il nuovo libro “Tesi di Laurea: Perché ti sembra impossibile e non è colpa tua"

Ansa 08 giugno 2026 a

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Dopo il successo del libro di Umberto Eco :

Da questa esperienza, comune a tantissimi studenti, nasce “

Al contrario,

Il volume si rivolge a studenti universitari alle prese con la tesi triennale, magistrale, di master o di dottorato, ma anche a lavoratori-studenti che devono conciliare studio, lavoro, famiglia e scadenze accademiche. Parla a chi ha già iniziato la tesi e non riesce ad andare avanti, a chi continua a rimandare, a chi teme il giudizio del relatore, a chi ha poco tempo e a chi sente di aver perso fiducia nel proprio percorso universitario.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani