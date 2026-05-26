Comunicato Stampa: Prima commissione, ok a legge sull'adesione all'European Chemical Regions Network

Ansa 26 maggio 2026 a

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La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha dato oggi il via libera per l'Aula, all'unanimità, al disegno di legge n. 63, di iniziativa della Giunta, sulla partecipazione all'European Chemical Regions Network che, in sostanza, autorizza l'esecutivo a porre in essere gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione alla rete europea delle regioni chimiche, agevolare lo scambio di buone pratiche e favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale. Relatore per l'assemblea legislativa, il presidente Tomaello.

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