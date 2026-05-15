Comunicato Stampa: AL VIA “OLTRE LA RAMPA. L'INCLUSIONE IN FARMACIA”

Ansa 15 maggio 2026 a

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Promuovere una cultura dell'accessibilità che vada oltre le barriere fisiche e diventi parte integrante della qualità del servizio in farmacia, dall'accoglienza alla comunicazione. È questo l'obiettivo di “Oltre la Rampa. L'inclusione in farmacia”, il progetto sviluppato da Procter & Gamble nell'ambito della campagna “Campioni Ogni Giorno”, parte del più ampio programma di cittadinanza d'impresa “P&G per l'Italia”, e realizzato in collaborazione con Homnya.

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