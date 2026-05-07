Comunicato Stampa: CRV - Vicepresidente Micalizzi riceve al Ferro Fini una delegazione istituzionale dalla Mongolia

Ansa 07 maggio 2026 a

a

a

Vicepresidente Micalizzi riceve a palazzo Ferro Fini una delegazione istituzionale del Ministero della Repubblica Popolare della Mongolia. “Rafforziamo le relazioni tra Mongolia e Veneto, in particolare sotto l'aspetto turistico e culturale”

(Arv) Venezia, 7 maggio 2026 - Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Andrea Micalizzi, ha ricevuto oggi a palazzo Ferro Fini una delegazione istituzionale del Ministero della Repubblica Popolare della Mongolia, guidata da J. Aldarjavkhlan, ministro della Cultura, dello Sport, del Turismo e della Gioventù, accompagnato da Giovanna Piccaretta, Ambasciatrice d'Italia in Mongolia, e da Elisabetta Ragagnin, dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO