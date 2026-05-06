Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera per l'Aula a proposta legge su lavoro delle persone con disabilità

Ansa 06 maggio 2026 a

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La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso dell'odierna sessione di lavoro, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha dato il via libera per l'Aula, ad ampia maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 4, relativo a interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, per poi disporre una revisione delle azioni previste dal “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato” approvato dalla Giunta regionale con cadenza annuale; l'iniziativa legislativa è già stata esaminata nel corso delle sedute precedenti: relatore per l'assemblea legislativa sarà il primo firmatario del pdl, il vicecapogruppo di Lega-LV, Filippo Rigo, correlatrice, la vicepresidente Sambo.

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