Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione, punto sulle Case circondariali: audizioni su Belluno e Rovigo

Ansa 05 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 5 maggio 2026 - Nel corso della seduta odierna, la Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), nell'ambito dell'approfondimento della situazione degli istituti penitenziari veneti, con particolare riferimento al sovraffollamento, alle condizioni sanitarie e psicologiche delle persone detenute e alle condizioni di lavoro delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria, ha ospitato in audizione: Fabiana Sasso, Direttrice Casa circondariale di Belluno; Emanuele Bleve, Comandante Casa circondariale di Belluno; Mattia Arba, Direttore Casa circondariale di Rovigo.

A margine della seduta, questo il commento dal Presidente Gianpaolo Trevisi.

“Prosegue il nostro percorso, importante e interessante, di approfondimento della situazione presente all'interno degli istituti penitenziari del Veneto – ha spiegato Trevisi - Alcuni temi ritornano, nelle diverse province, a dimostrazione del fatto che esistono criticità e dinamiche comuni. Oggi, in particolare, analizzando la realtà presente all'interno della Casa circondariale di Belluno, abbiamo avuto conferma del grande lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia penitenziaria che affrontano turni difficili e complessi, ricorrendo molto spesso a straordinari che diventano quasi obbligatori; senza di essi, infatti, non sarebbe possibile garantire la copertura dei servizi. Proprio per questo, abbiamo provato un sentimento condiviso di riconoscenza: un grazie ai Direttori, ai Comandanti e a tutto il personale, perché ascoltando le loro parole si comprende davvero quanto il loro lavoro sia impegnativo e quanto sia grande la capacità nel portarlo avanti.”

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