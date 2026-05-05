Comunicato Stampa: ASI MOTOSHOW 2026: IL MUSEO DELLA MOTO IN MOVIMENTO TORNA A VARANO DE' MELEGARI DALL'8 AL 10 MAGGIO

Ansa 05 maggio 2026 a

a

a

La storia del motociclismo mondiale si fonde in un unico grande evento di rilevanza internazionale: ASI MotoShow. Organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano e giunto alla 23^ edizione, torna a riempire il paddock e il circuito di Varano de' Melegari con il suo “museo della moto in movimento”. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio sono attese migliaia di motociclette storiche, si potranno ammirare mostre tematiche, si incontreranno i grandi campioni di tutti i tempi e si vivrà la magica atmosfera del motociclismo più genuino e passionale.

ASI MotoShow trasforma il paddock dell'autodromo in un vero museo dinamico. Dalle origini all'alba del terzo millennio, dai più piccoli e maneggevoli motocicli alle moto da competizione, dalle “sottocanna” prebelliche alle rabbiose “125” degli anni '90: il parterre di ASI MotoShow, che conta partecipanti provenienti da tutta Europa e anche da Oltreoceano, è senza dubbio tra i più ricchi e completi per illustrare oltre un secolo di evoluzione su due ruote.

ASI MotoShow non è competizione, ma in pista sarà un continuo susseguirsi giri liberi con le moto suddivise in categorie omogenee, per età o per prestazioni: le “antique veteran” dalle origini al 1918, le “vintage” dal 1919 al 1930, le “post vintage” dal 1931 al 1945, le “classic” dal 1946 al 1960, le “post classic” dal 1961 al 1970 e le “modern” fino al 2005.

I temi forti di ASI MotoShow 2026 sono le moto che hanno contribuito alla rinascita nel secondo dopoguerra, il Campionato del Mondo Superbike e il tributo speciale ai 100 anni della Ducati con l'esposizione di alcuni esemplari provenienti dal Museo di Borgo Panigale. Partecipazione ufficiale anche da parte dei costruttori Honda e Yamaha; presenza attiva e dinamica delle Squadre Corsa ASI “Ducartist”, “World Classic Racing Bikes” e “Laverda”, delle moto in divisa provenienti dalle collezioni delle Forze dell'Ordine2 e di quelle che arriveranno insieme a decine di club e registri storici.

Come da tradizione, non mancheranno i grandi campioni delle due ruote, sempre presenti ad ASI MotoShow con i loro pedigree da leggenda. Le ultime generazioni sono ben rappresentate da Marco Melandri e Alvaro Bautista, che hanno raccolto il testimone da rider del calibro di Eugenio Lazzarini, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado, Benedicto Caldarella, Gianfranco Bonera, Jean François Baldé o Raymond Roche. Scenderanno in pista con le loro iconiche moto nelle parate di sabato 9 maggio alle 17.00 e di domenica 10 maggio alle 13.30.L'Autodromo di Varano de' Melegari aprirà i cancelli alle 8.30 di venerdì 8 maggio; l'ingresso per il pubblico è gratuito e lo spettacolo garantito.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI