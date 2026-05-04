Comunicato Stampa: Zanardi. Presidente Zaia domani ai funerali a Padova

Ansa 04 maggio 2026 a

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Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parteciperà domani, martedì 5 maggio, ai funerali di Alex Zanardi, che saranno celebrati a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Zaia aveva conosciuto personalmente Zanardi, realizzando con lui vari progetti legati alla sostenibilità e all'inclusione sociale, e ne aveva seguito con forte coinvolgimento anche il difficile percorso successivo all'ultimo grave incidente, condividendo il sentimento di affetto e ammirazione che il Veneto ha sempre riservato al grande campione.

“Domani sarò a Padova per rendere omaggio ad Alex, un amico e un campione autentico, capace di parlare al cuore di tutti con la forza dell'esempio, prima ancora che con le sue imprese sportive. Ogni veneto gli ha voluto bene davvero e lo saluteremo con gratitudine, rispetto e commozione. Alla sua famiglia, in particolare alla moglie Daniela e al figlio Niccolò, deve arrivare in queste ore tutto l'affetto della nostra terra”, dichiara il Presidente Zaia.

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