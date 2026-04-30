Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto, modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti

Ansa 30 aprile 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 30 aprile 2026 - La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), in mattinata, in seduta congiunta con la Terza commissione (economia, agricoltura), ha acquisito informazioni sugli impatti economici e territoriali connessi alla costruzione e alla gestione di impianti agrofotovoltaici nell'ambito della provincia di Vicenza.

È stato quindi esaminato e dato il primo via libera al Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.R. n. 3/2000 'Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti'.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO