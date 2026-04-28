Comunicato Stampa: Kimbo chiude il bilancio 2025. Superata la soglia dei 300 milioni di euro.

Ansa 28 aprile 2026 a

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Kimbo ha chiuso il bilancio relativo all'esercizio 2025 con un miglioramento significativo di tutti i principali indicatori economico-finanziari. L'attuale bilancio segna un punto di svolta importante nel percorso di sviluppo dell'Azienda. Nel 2025, infatti, nonostante il delicato contesto dei mercati e le difficoltà del settore, Kimbo ha registrato vendite di caffè pari a

“I risultati che abbiamo ottenuto non sono frutto del caso madi scelte coraggiose, di tanto lavoro e soprattutto dell'impegno quotidiano di una squadra che non si è mai tirata indietro” - ribadisce

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