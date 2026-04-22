Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territoriale

Ansa 22 aprile 2026 a

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Quinta commissione approva Piani di investimento triennale delle Aziende Sanitarie. Presentate proposte normative per istituire servizio di psicologia territoriale

(Arv) Venezia, 22 aprile 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sociosanitaria, Gino Gerosa, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla PAGR n. 15, il provvedimento della Giunta regionale che approva i Piani degli investimenti triennali delle Aziende sanitarie.

Sono state quindi illustrate, dai primi firmatari, Anna Maria Bigon (Pd), Sonia Brescacin (Gruppo Misto), Alberto Stefani (Lega), Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), quattro proposte normative volte all'istituzione del servizio di psicologia territoriale nella Regione del Veneto, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza psicologica per garantire la salute e il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, nonché di assicurare le prestazioni psicologiche nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

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