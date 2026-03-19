Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Biennale si faccia promotrice di uno statement di pace sottoscritto dagli artisti"

Ansa 19 marzo 2026 a

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“La Biennale di Venezia si faccia promotrice di uno statement di pace, un documento alto e condiviso, sottoscritto dagli artisti e affidato alla Biennale perché lo faccia vivere e lo porti al mondo. Sarebbe un gesto concreto, forte, all'altezza del tempo che stiamo vivendo e della missione universale di Venezia”.

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