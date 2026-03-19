Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Biennale si faccia promotrice di uno statement di pace sottoscritto dagli artisti"

Ansa
  • a
  • a
  • a

“La Biennale di Venezia si faccia promotrice di uno statement di pace, un documento alto e condiviso, sottoscritto dagli artisti e affidato alla Biennale perché lo faccia vivere e lo porti al mondo. Sarebbe un gesto concreto, forte, all'altezza del tempo che stiamo vivendo e della missione universale di Venezia”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Dai blog