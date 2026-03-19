Comunicato Stampa: Pino Bracciodieta lancia il Bestseller “Networker Ricco Networker Povero”

Ansa 19 marzo 2026 a

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Milano, 19.03.2026 – Costruire una carriera solida e duratura nel panorama professionale odierno richiede molto più che semplici competenze tecniche. Spesso, ciò che separa un successo effimero da un'attività realmente profittevole è la capacità di sviluppare una mentalità imprenditoriale e una leadership carismatica. La buona notizia per chiunque gestisca team o reti commerciali è che è possibile invertire la rotta e scalare il proprio business, a patto di seguire le indicazioni di chi ha già raggiunto risultati d'eccellenza sul campo.

Per tutti i professionisti che desiderano raggiungere risultati di alto livello ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro racconta in modo concreto cosa distingue un professionista che rimane fermo ai propri risultati da uno che cresce davvero. Analizza mentalità, abitudini, identità, relazioni, leadership e cadute che fanno parte del percorso” afferma

Come precisa lo stesso autore, il successo non è una questione di fortuna, di azienda o di talento, ma di mentalità, identità e autorevolezza. Senza una leadership autentica, infatti, il team si sgretola, l'entusiasmo si spegne e l'attività diventa una lotta continua fatta di scuse, dipendenze e abbandoni.

“In questo settore ci sono due categorie di persone: da un lato quelli che riescono a costruire team solidi, crescendo con continuità e diventando veri e propri punti di riferimento; dall'altro quelli che rimangono bloccati, frustrati e con poca possibilità di crescita” incalza

“Ho deciso di affidarmi a

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