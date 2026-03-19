Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro di Jean-Pierre Piessou Sourou “Cuore d'Africa”
Ansa
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(Arv) Venezia, 19 marzo 2026 - La consigliera regionale e segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Veneto, Anna Maria Bigon (Partito Democratico), ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, il libro di Jean-Pierre Piessou Sourou “Cuore d'Africa. Immigrazione, mediazione, educazione interculturale”, edito da Scripta.
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