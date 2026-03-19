Comunicato Stampa: Convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente'
Ansa
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Oggi pomeriggio, la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini ha ospitato il convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente', organizzato dai consiglieri regionali di Resistere Veneto, Riccardo Szumski e Davide Lovat.
È intervenuta, in qualità di Relatore, la dott.ssa Ilaria Bifarini, laureata alla Bocconi. Ha moderato l'incontro, davanti a una nutrita platea, il giornalista Antonio Gesualdi.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO