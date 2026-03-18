Comunicato Stampa: Reply in partnership con Mistral AI per lo sviluppo di soluzioni di IA sovrana

Ansa 18 marzo 2026 a

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Al centro della collaborazione vi è una visione condivisa di una nuova generazione di AI, pensata per permettere alle organizzazioni di adottare soluzioni di intelligenza artificiale mantenendo al tempo stesso il

Combinando i modelli di intelligenza artificiale ad alte prestazioni di Mistral AI con l'esperienza di Reply nella progettazione e personalizzazione di Large Language Model basati su dati proprietari e specifici di dominio, le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati – come

Un secondo importante ambito di collaborazione tra Reply e Mistral AI riguarda la

Nell'ambito di questo accordo, le due aziende stanno già collaborano con l'

«L'integrazione dell'ecosistema Mistral AI con l'esperienza di Reply nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale progettate su ciascun processo di business consentirà alle organizzazioni di adottare modelli personalizzati, sicuri e governabili. Questi modelli garantiranno sovranità e protezione dei dati e potranno integrarsi nei flussi operativi esistenti, scalando in modo affidabile all'interno delle architetture enterprise», ha dichiarato

Grazie a questa collaborazione, Reply e Mistral AI mettono a disposizione un ambiente affidabile e sicuro su infrastrutture europee, accelerando l'adozione di soluzioni di AI avanzate e consentendo anche alle organizzazioni con requisiti stringenti in termini di regolamentazione, privacy e protezione dei dati di valorizzare pienamente il potenziale dell'intelligenza artificiale generativa.

Irene Caia

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