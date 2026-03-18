Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio

Ansa 18 marzo 2026 a

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(Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sulla manovra di bilancio, già illustrata dai tecnici della Giunta regionale (Area Bilancio e Sanità e Sociale) nella precedente seduta: Legge di Stabilità 2026, Collegato alla Legge di Stabilità 2026 e Bilancio di previsione 2026-2028.

Inoltre, alla presenza dei tecnici della Direzione Organizzazione e Personale e dell'Area Sanità e Sociale, è stato esaminato il Disegno di legge della Giunta regionale (Pdlr n. 46), già illustrato nella precedente seduta, che modifica l'articolo 1 della L.R. n. 23/2012 'Norme in materia di programmazione sociosanitaria e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016'.

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