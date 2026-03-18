Comunicato Stampa: CRV - Barbera (FdI): “Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale, con iniziative concrete"

Ansa 18 marzo 2026 a

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Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale veneto. Barbera (FdI): “Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale e, al tempo stesso, valorizzarlo attraverso una serie di iniziative concrete”

(Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Claudia Barbera, ha presentato il Progetto di Legge regionale n. 49, di cui è primo firmatario, per la valorizzazione e la promozione del patrimonio presepiale del Veneto. La proposta normativa è stata sottoscritta anche dai colleghi di FdI Claudio Borgia, Matteo Baldan, Laura Besio, Fabio Benetti, Silvia Calligaro, Anna Leso, Francesco Rucco ed Enoch Soranzo.

La proposta normativa nasce dalla constatazione che il patrimonio presepiale non sia adeguatamente conosciuto e sostenuto. Spesso, l'instancabile opera di volontari, associazioni, parrocchie ed Enti locali non riceve il giusto riconoscimento istituzionale e il supporto necessario per garantire la conservazione delle opere di pregio e il ricambio generazionale.

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