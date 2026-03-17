Comunicato Stampa: Terza commissione dà via libera alla manovra di bilancio

Ansa 17 marzo 2026 a

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La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Stefano Valdegamberi (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, a maggioranza dei presenti, in merito al progetto di legge regionale n. 44 d'iniziativa della Giunta regionale “Legge di stabilità regionale 2026”. In breve, la manovra di bilancio, impegnerà 18,95 miliardi di euro. Keywords: bando imprenditoria femminile; bando start-up innovative; contributi Zls; Distretti del commercio; Nuovo Codice degli incentivi 2026;

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