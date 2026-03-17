Comunicato Stampa: Russia alla Biennale. Presidente Zaia: “Norme europee su sanzioni prevedono deroghe per cultura"

Ansa 17 marzo 2026 a

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(Arv) Venezia, 17 marzo 2026 - “La Biennale di Venezia è un'istituzione autonoma, un presidio di libertà, un punto di incontro tra culture e popoli. Difenderne l'indipendenza significa difendere Venezia e la sua vocazione più profonda: quella al dialogo, al confronto, alla diplomazia”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo sul dibattito apertosi attorno alla Biennale di Venezia e all'allestimento della Russia presso il proprio padiglione.

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