Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla manovra di bilancio
Ansa
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La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), ha espresso oggi parere favorevole alla Prima commissione, con i voti della maggioranza, sulla manovra di bilancio: Legge regionale di Stabilità 2026, Collegato, Bilancio di previsione 2026- 2028.
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