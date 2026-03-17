Comunicato Stampa: Adunata nazionale degli Alpini 2028

Ansa 17 marzo 2026 a

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I consiglieri regionali Alberto Bozza (Capogruppo di Forza Italia) e Matteo Pressi (Capogruppo di Stefani Presidente) hanno presentato una loro Risoluzione, depositata nella giornata di lunedì 16 marzo us, “per sostenere la candidatura della città di Verona a ospitare l'Adunata nazionale degli Alpini del 2028, alla luce del forte valore simbolico, sociale ed economico dell'iniziativa per il territorio veronese e per l'intero Veneto.”

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