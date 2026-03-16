Comunicato Stampa: È mancato Alfredo Barollo, figura storica del vino veneto

Ansa 16 marzo 2026 a

a

a

“Con la scomparsa di Alfredo Barollo il Veneto del vino perde una figura di assoluto rilievo, un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo in un settore che rappresenta una delle eccellenze più riconoscibili della nostra terra. Alfredo Barollo è stato un protagonista autentico del mondo vitivinicolo, stimato mediatore e imprenditore, capace di coniugare competenza, intuito, relazioni umane e amore sincero per questo lavoro”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO