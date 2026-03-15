Comunicato Stampa: È mancata Amelia Casadei, parlamentare e consigliere regionale del Veneto.

Ansa 15 marzo 2026 a

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“Con la scomparsa dell'onorevole Amelia Casadei il Veneto perde una donna delle istituzioni che ha interpretato la politica con rigore morale, spirito di servizio e profondo senso dello Stato. La sua vicenda personale e pubblica attraversa alcune delle stagioni più complesse della nostra Repubblica e racconta una generazione che ha vissuto l'impegno politico come responsabilità verso la comunità. È una donna che ha dato molto al nostro Veneto, la ricorderemo”.

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