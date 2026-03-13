Comunicato Stampa: Presentata in Consiglio Veneto la 64' sfilata dei carri allegorici di Cavarzere, di sabato 21 marzo
Ansa
Il consigliere regionale e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan, ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, la 64ª edizione della sfilata dei carri allegorici di Cavarzere (Ve), in programma sabato 21 marzo alle 20.30.
