Comunicato Stampa: Seconda commissione dà parere favorevole su Legge di Stabilità 2026, Collegato e Bilancio previsione

Ansa 12 marzo 2026 a

a

a

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza degli assessori regionali Venturini, Roma, Ruzza e Zecchinato, ha espresso oggi, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sulla manovra di bilancio: Legge di Stabilità 2026, Collegato alla Legge di Stabilità 2026 e Bilancio di previsione 2026-2028.

A margine dei lavori, il Presidente Elisa De Berti, dopo aver ricordato che “oggi, la Seconda commissione ha licenziato il parere per la Prima commissione sui tre provvedimenti relativi al bilancio, nello specifico: la Legge di Stabilità, il Collegato alla Legge di Stabilità e la Legge di Bilancio 2026- 2028”, ha sottolineato come si sia trattato di “un confronto serrato, ma molto costruttivo, in quanto, insieme agli assessori regionali competenti Venturini, Roma, Ruzza e Zecchinato, sono stati approfonditi i temi di competenza della commissione, relativi all'ambiente, all'abitare, alle infrastrutture, ai trasporti e ai lavori pubblici.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO