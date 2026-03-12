Comunicato Stampa: CRV - Ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo rurale

Ansa 12 marzo 2026 a

La Terza commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Fabio Benetti (FdI), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, all'unanimità dei presenti, in merito al Parere alla Giunta regionale n. 10 “Modifica della ripartizione finanziaria per la campagna 2026-2027 (fondi 2027) degli interventi del settore vitivinicolo ed apertura bando annualità 2026-2027 dell'intervento ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, all'unanimità dei presenti, in merito al Parere alla Giunta regionale n. 11 “Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l'intervento SRA28 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto. Rinviato l'esame del punto 5.

