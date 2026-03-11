Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione, audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ansa 11 marzo 2026 a

(Arv) Venezia, 11 marzo 2026 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha sentito in audizione Francesca De Pascalis, ricercatrice Cnr dell'Istituto di Scienze Marine (Ismar) di Venezia e referente nazionale dell'infrastruttura di ricerca Danubius-Eric, e Gian Marco Scarpa, ricercatore Cnr del medesimo Istituto, in merito alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche e alla valorizzazione delle sedi Cnr nel territorio veneto.

