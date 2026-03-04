Comunicato Stampa: Parere favorevole della Quinta commissione sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 9)

Ansa 04 marzo 2026 a

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Giunta regionale sul provvedimento ‘Disposizioni per l'anno 2026 in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale e Specialistica ambulatoriale interna' (PAGR 9), con il quale vengono impartite, per l'anno 2026, disposizioni nei confronti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale riguardanti il personale dipendente, il personale a rapporto di lavoro autonomo e il personale specialista ambulatoriale interno. Si tratta di indicazioni dirette a definire gli obiettivi di costo delle Aziende, a disciplinare il reclutamento del personale nelle sue varie forme, ad orientare, alla luce della legislazione di riferimento, i processi di internalizzazione ed esternalizzazione dei servizi, ad assicurare omogeneità di comportamenti in relazione a taluni istituti.

La commissione, inoltre, ha esaminato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e la sua Nota di Aggiornamento. Nella seduta di mercoledì 11 marzo, è prevista l'espressione del parere di competenza alla Prima commissione.

