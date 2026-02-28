Leggi il settimanale
Comunicato Stampa: A Roma le Metaversiadi 2026: studenti da tutta Italia in gara nel Metaverso

Chi può partecipare. Le Metaversiadi sono aperte a tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. Ogni istituto può iscrivere una squadra composta da due studenti, preferibilmente dell'ultimo anno scolastico 2025/2026, con la possibilità di selezionare gli alunni ritenuti più idonei indipendentemente dalla classe di appartenenza. Tutte le scuole gareggeranno in un unico girone, garantendo pari opportunità di confronto e trasparenza.Come iscriversi. La partecipazione è consentita esclusivamente tramite la compilazione del form online disponibile sul sito

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di FMTS

