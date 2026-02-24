Comunicato Stampa: L'ASI AL FESTIVAL DI SANREMO CON LA STORICA LAMBRETTA DEL GELATAIO

Ansa 24 febbraio 2026 a

Presentato a Roma “Sanremo Vibes”, il nuovo contenitore dalla città del Festival, in onda su San Marino RTV (tutti i giorni a partire dalle 18.30) che racconterà le atmosfere di tutto ciò che ruota intorno al grande appuntamento musicale. Nello studio di Ceoforlife, a Montecitorio, ospiti di Giordano Fatali, l'ideatore di “Sanremo Vibes”, Giacomo Silvestri, ha presentato i format che andranno in onda dal Club Tenco nella città ligure: “Salotto Sanremo”, il talk condotto da Vittoriana Abate e lo show itinerante condotto da Annamaria Fittipaldi, che insieme a Federico Fashion Style, ospite fisso anche del salotto sanremese, farà delle incursioni per le vie della città per raccogliere testimonianze e impressioni di artisti, opinionisti e il pubblico che affollerà le serate del kermesse canora.

