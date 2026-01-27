Comunicato Stampa: Presentato video canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui'

Ansa 27 gennaio 2026 a

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV) ha presentato il video della canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui', composta in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026.

Sono intervenuti anche Alessandro Fusaro, co- autore del brano ‘Milano Cortina: il sogno è qui', Chiara Costantini, presidente dell'associazione ‘Nel Segno di Anna', Giovanna Leardini, co-fondatrice di ‘Vox Generation' e sostenitrice del progetto.

Il Presidente della Giunta regionale, Alberto Stefani, ha inviato un messaggio di saluto, congratulandosi con gli autori del progetto, perché “la musica incarna un valore universale, è capace di parlare una lingua comprensibile a tutti, che valica i confini e unisce.”

Sono stati inoltre presentati i risultati del concorso ‘Cantiamo Diritti', giunto alla quinta edizione, che promuove l'importanza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle scuole, dall'infanzia alle scuole Secondarie di Primo grado, che ha avuto il patrocinio del Consiglio regionale del Veneto.

“Per me, è un onore e un orgoglio presentare il video ufficiale della canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui', dedicata alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi invernali 2026, che incarna perfettamente i valori che lo sport racchiude, insegnandoli a bambini e ragazzi. Una canzone che riesce sempre a emozionare, la cui stesura è stata affidata a due importanti autori che collaborano con lo Zecchino d'Oro, Alessandro Fusaro e Davide Capotorto, ed è stata interpretata dai cori ‘Corodoro' di Legnago (VR), insieme a una rappresentanza del ‘Piccolo Coro TAB' di Barlassina (Monza Brianza). Il coro, composto di oltre 30 bambini, dai 4 ai 13 anni, è membro della ‘galassia' dell'Antoniano, a rafforzare ulteriormente il legame e la sinergia tra il Veneto e la Lombardia in vista dello storico appuntamento olimpico e paralimpico.”

Lo dichiara Filippo Rigo, che ha promosso la presentazione del video presso la sede dell'Assemblea legislativa veneta.

“Il video della canzone – ricorda Rigo - era stato presentato in anteprima nel mese di giugno 2025, sempre qui, a palazzo Ferro Fini, ed è stata davvero un'emozione per me. È stata un'esibizione straordinaria, nell'atrio del Consiglio regionale del Veneto: tutti uniti per cantare con un'unica voce e celebrare i valori delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi e dello sport in generale. Oggi, a concretizzare ancor più lo scopo perseguito dall'associazione ‘Nel Segno di Anna', siamo qui anche per presentare i risultati del concorso ‘Cantiamo Diritti', che promuove l'importanza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle scuole, dall'infanzia alle Secondarie di Primo grado, e che ha avuto il patrocinio del Consiglio regionale.”

“È per me sempre un onore - conclude Filippo Rigo - far conoscere a tutti i Veneti queste associazioni che mettono cuore e anima per aiutare i bambini, per renderli felici e insegnare loro i valori della vita, cantando e divertendosi, ma senza mai perdere di vista il vero obiettivo: garantire il diritto di espressione ai bambini e agli adolescenti.”

Alessandro Fusaro, autore del brano ‘Milano Cortina: il sogno è qui', insieme a Davide Capotorto, ha confidato che “Davide ed io non possiamo che essere entusiasti per i risultati che la canzone sta ottenendo: ad oggi, il video ha già superato in una settimana le 7000 visualizzazioni. È stato girato dal filmmaker James D. Dawson a Novezza, grazie alla collaborazione con l'amministrazione di Ferrara di Monte Baldo. La canzone, ultimamente, è stata presentata in piazza Bra a Verona, per accogliere la fiamma olimpica, il 18 gennaio, e il 20 gennaio, a Legnago, in collaborazione con l'istituto Medici. Abbiamo trasformato le parole e la musica in un messaggio coinvolgente.”

“Siamo onorati di essere qui e ringraziamo nuovamente il consigliere regionale Filippo Rigo, per l'invito e l'accoglienza, e quanti stanno collaborando, e hanno collaborato, per la buona riuscita di questo progetto.”

Le parole sono di Chiara Costantini, presidente dell'associazione ‘Nel Segno di Anna', che ha sottolineato come “la canzone è stata fin da subito molto apprezzata dai bambini dei due cori, e non solo, come si può notare nel mini-video ‘Milano- Cortina: il sogno è qui', al quale hanno contribuito alcune scuole.”

“Il concorso ‘Cantiamo Diritti' – ha ricordato Costantini – è nato cinque anni fa per incentivare le scuole a riflettere sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a iniziare dal diritto all'espressione. Quest'anno, in particolare, ci siamo soffermati sul diritto dei bambini al tempo libero e alla protezione. Il premio speciale ‘Anna Costantini', attribuito esclusivamente dal presidente della giuria Beppe Carletti, è andato alla scuola primaria di Caselle IC Nogara. I primi premi, per ogni categoria, sono stati attribuiti alla scuola dell'infanzia di Nogara, alla primaria di Angiari e al Cavalcaselle Chorus di Legnago. Secondo premio alla primaria di Porto di Legnago, terzo premio alla primaria di Sanguinetto. Due le menzioni speciali: alla primaria di San Vito e alla secondaria di Sorgà. Mi congratulo con tutte le scuole per il lavoro eccezionale svolto.”

Giovanna Leardini, co-fondatrice di ‘Vox Generation' e sostenitrice del progetto, ha ringraziato “Alessandro Fusaro, con il quale già collaboravo”, e ha spiegato di aver “conosciuto e apprezzato l'unicità del lavoro svolto dall'associazione ‘Nel Segno di Anna', fortemente impegnata nel sociale: per questo, ho deciso di offrire, per quanto possibile, il mio supporto e il mio entusiasmo a questa iniziativa.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO