Comunicato Stampa: Morte di Anna Falcone. Presidente Zaia: “Un esempio di dignità e coerenza.

“Con la scomparsa di Anna Falcone, il nostro Paese perde una figura esemplare di dignità, compostezza e fedeltà ai valori più alti della Repubblica. Il Consiglio regionale del Veneto si unisce al cordoglio della famiglia e della Fondazione Falcone, cui va la nostra più profonda vicinanza.”

Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricorda Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, assassinato nella strage di Capaci, scomparsa oggi all'età di 95 anni.

“Anna Falcone – prosegue Zaia – ha scelto di restare accanto alla memoria del fratello con uno stile sobrio, lontano dai riflettori, ma animato da una limpida forza morale. Il suo impegno, mai urlato, è stato alto e costante, una presenza che ha saputo custodire e proteggere il sacrificio di Giovanni, contribuendo in modo essenziale alla nascita della Fondazione, con la sorella Maria, che ne porta il nome e ne prosegue l'opera. È grazie anche a lei se oggi la memoria di Giovanni Falcone è viva, condivisa, patrimonio collettivo.”

“Il Veneto riconosce in Anna Falcone un modello di impegno civile e una testimone autentica della lotta alla mafia – sottolinea il Presidente Zaia - Con lei, se ne va una donna che ha vissuto la propria battaglia per la legalità con il silenzio del coraggio. Come Presidente del Consiglio regionale del Veneto, esprimo a nome dell'intera Assemblea legislativa il cordoglio dell'Istituzione e il nostro ringraziamento per ciò che Anna Falcone ha rappresentato.”

“Il sacrificio di questa famiglia, cui l'Italia per bene è sempre vicina, deve continuare a essere esempio, specie fra i giovani, per quanti credono in una società giusta, libera e fondata sul rispetto pieno della legalità. Perché la memoria delle stragi di mafia non sia solo ricordo, ma testimonianza viva per il futuro”, conclude Luca Zaia.

