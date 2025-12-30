Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Le Commissioni del Consiglio regionale del Veneto prendono forma"

Ansa 30 dicembre 2025 a

(Arv) Venezia, 30 dicembre 2025 - “Con la nomina dei componenti, le Commissioni prendono forma: sono il cuore del lavoro legislativo, dove si costruisce il confronto, si elaborano proposte e si dà concretezza alla nostra autonomia responsabile, anticipando i lavori collegiali dell'Aula. Alle consigliere e ai consiglieri rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro: che sia proficuo, concreto e vicino ai cittadini, con istituzioni che ascoltano e rispondono al territorio, non il contrario. Mi auguro e chiedo che ogni Commissione, per le proprie competenze, sappia affrontare le questioni con studio serio, ascolto qualificato e approfondimento metodico, creando passo dopo passo un sistema di lavoro e competenze di altissimo livello, all'altezza delle sfide che ci attendono”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ieri ha firmato il decreto di nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti.

Prima commissione (politiche istituzionali, politiche dell'Unione europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione), componenti: Riccardo Barbisan, Cristiano Corazzari, Stefano Marcon (Lega - Liga Veneta), Matteo Pressi e Andrea Tomaello (Stefani Presidente), Fabio Benetti e Claudio Borgia (Fratelli d'Italia), Mirko Patron (Forza Italia), Eric Pasqualon (Unione di Centro), Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), Antonio Marco Dalla Pozza, Paolo Galeano, Giovanni Manildo e Andrea Micalizzi (Partito Democratico), Davide Lovat e Riccardo Szumski (Resistere Veneto), Rossella Cendron (Le Civiche Venete), Flavio Baldan (Movimento 5 Stelle), Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione), Sonia Brescacin (Gruppo misto).

Seconda commissione (Politiche del territorio, infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), componenti: Alessia Bevilacqua, Elisa De Berti, Stefano Marcon e Roberta Vianello (Lega - Liga Veneta), Morena Martini (Stefani Presidente), Matteo Baldan, Silvia Calligaro, Francesco Rucco ed Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), Mirko Patron (Forza Italia), Anna Maria Bigon, Antonio Marco Dalla Pozza, Paolo Galeano, Giovanni Manildo, Andrea Micalizzi e Jonatan Montanariello (Partito Democratico), Davide Lovat (Resistere Veneto), Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra).

Quarta commissione (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, la promozione della legalità), componenti: Francesco Calzavara, Rosanna Conte e Roberta Vianello (Lega - Liga Veneta), Matteo Pressi (Stefani Presidente), Matteo Baldan e Claudia Barbera (Fratelli d'Italia), Paolo Galeano e Gianpaolo Trevisi (Partito Democratico), Davide Lovat e Riccardo Szumski (Resistere Veneto).

Sesta commissione (politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca, politiche per la cultura, il turismo e lo sport), componenti:

